'Change' yapılan çalıntı 32 araç ele geçirildi - Son Dakika

'Change' yapılan çalıntı 32 araç ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde motor ve şase numarası değiştirilmiş 32 araç ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

'Change' yapılan çalıntı 32 araç ele geçirildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde motor ve şase numarası değiştirilmiş 32 araç ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Araçların İstanbul ve Kocaeli'nden çalındığı belirtilirken eski haline çevrildikten sonra asıl sahipleri teslim edileceği belirtildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler çalışmalarda Ö.O.G. ve M.B. isimli şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli illerinden çaldıkları 32 araca 'change' (motor ve şase numarasını değiştirmek) işlemi yaptıktan sonra Alanya ile birçok ilde piyasaya süreceklerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçerek teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, 2 şüphelinin Alanya'da gizlendiği adrese baskın düzenledi. Baskında Ö.O.G. ve M.B. gözaltına alınırken, şüphelilerin 'change' işlemi yaptığı 32 araç çoğunluğu Alanya olmak üzere farklı illerde ele geçirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.O.G. ve M.B., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan 'change' işlemi yapılan araçlar, eski haline çevrildikten sonra asıl sahipleri teslim edileceği belirtildi.

(İHA)

İstanbul, Antalya, Alanya, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 07:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Change' yapılan çalıntı 32 araç ele geçirildi - Son Dakika

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