Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı - Son Dakika

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