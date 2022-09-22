Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı - Son Dakika
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Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı

22.09.2022 21:42
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı

CHANGJİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Changji'de bulunan Xingfu köyünde domates hasadı yapan bir köylü, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yin Xuejuan/Xinhua)

CHANGJİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Changji'de bulunan Xingfu köyünde domates hasadı yapan bir köylü, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Yin Xuejuan/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı - Son Dakika
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