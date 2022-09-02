Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı - Son Dakika
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Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

02.09.2022 19:03
Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

CHANGSHA, 2 Eylül (Xinhua) -- 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Perşembe günü Çin'in Hunan eyaletinde başladı.

CHANGSHA, 2 Eylül (Xinhua) -- 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Perşembe günü Çin'in Hunan eyaletinde başladı. Fuar, Çin'in orta kesimlerinde bulunan Hunan eyaletinde yer alan Changsha'daki Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen statik bir sergi ve aynı eyaletin Zhuzhou şehrinde yer alan Lusong Havalimanı'nda gerçekleşen bir hava gösterisinden oluşuyor.

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

Döner kanatlı bir uçak filosu, 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı dahilinde Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou şehrinde yer alan Lusong Havalimanı'nda düzenlenen bir hava gösterisi sırasında uçuyor, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı dahilinde Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou şehrinde yer alan Lusong Havalimanı'nda düzenlenen bir hava gösterisi sırasında uçan sabit kanatlı bir uçak filosunu izleyen ziyaretçiler, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Changsha'da yer alan Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı'nda VR uçuş simülatörünü deneyimleyen bir ziyaretçi, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Changsha'da yer alan Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı'nın ziyaretçileri, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı dahilinde Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou şehrinde yer alan Lusong Havalimanı'nda düzenlenen bir hava gösterisinde bir performa ns sergileniyor, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

Sabit kanatlı bir uçak filosu, 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı dahilinde Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou şehrinde yer alan Lusong Havalimanı'nda düzenlenen bir hava gösterisi sırasında uçuyor, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Changsha'da yer alan Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı'nın ziyaretçileri, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı dahilinde Çi n'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Zhuzhou şehrinde yer alan Lusong Havalimanı'nda düzenlenen bir hava gösterisi sırasında uçan sabit kanatlı bir uçak filosunu izleyen ziyaretçiler, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaletine bağlı Changsha'da yer alan Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı'nda uçuş simülat örünü deneyimleyen ziyaretçiler, 1 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chen Zeguo/X inhua)

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Kaynak: Xinhua

Changsha, Eylül, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı - Son Dakika

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