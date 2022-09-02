Hunan Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Başladı

CHANGSHA, 2 Eylül (Xinhua) -- 2022 Hunan (Uluslararası) Genel Havacılık Endüstrisi Fuarı Perşembe günü Çin'in Hunan eyaletinde başladı. Fuar, Çin'in orta kesimlerinde bulunan Hunan eyaletinde yer alan Changsha'daki Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen statik bir sergi ve aynı eyaletin Zhuzhou şehrinde yer alan Lusong Havalimanı'nda gerçekleşen bir hava gösterisinden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua

Changsha, Eylül, Hunan, Güncel, Son Dakika

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