Çin'in En Büyük İkinci Tatlı Su Gölündeki Su Seviyesi Rekor Düzeye Geriledi - Son Dakika
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Çin'in En Büyük İkinci Tatlı Su Gölündeki Su Seviyesi Rekor Düzeye Geriledi

21.09.2022 18:52
Çin'in En Büyük İkinci Tatlı Su Gölündeki Su Seviyesi Rekor Düzeye Geriledi

CHANGSHA, 21 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililerin Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Dongting'deki su seviyesi bu dönemdeki en düşük seviyeye geriledi.

CHANGSHA, 21 Eylül (Xinhua) -- Yerel yetkililerin Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, Çin'in orta kısımlarındaki Hunan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Dongting'deki su seviyesi bu dönemdeki en düşük seviyeye geriledi. Eyaletin su kaynakları dairesi, gölün simgesi Chenglingji hidroloji istasyonundaki su seviyesinin Çarşamba günü yerel saatle 08.00 (TSİ 03.00) itibariyle 19,89 metreye gerilediğini belirtti. Önceki yılların aynı dönemine göre ortalama 7,56 metre daha düşük olan bu seviye, istasyonun inşa edildiği 1904'ten bu yana aynı dönemde kaydedilenlerin de en düşüğü. Daireden yapılan açıklamada, sıcak hava ve düşük yağış nedeniyle son 30 gün içinde göle gelen suyun akışının önceki yılların aynı dönemindeki ortalamaya göre yaklaşık yüzde 77 daha az olduğu ve bunun da gölün su seviyesinin sürekli düşmesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Hidroloji ve meteoroloji bölümlerinden gelen veriler de Hunan eyaletinde 8 Temmuz'dan bu yanaki toplam yağışın 81 milimetre olduğunu ve önceki yılların aynı dönemindeki ortalama yağışlara göre yüzde 73,9 azaldığını gösteriyor. Toplam yağış, yerel meteorolojik verilerin toplanmaya başlamasından bu yana aynı dönemde gerçekleşen en düşük yağış olarak kayda geçti. Hunan'a son 30 günde düşen toplam yağış da önceki senelerin aynı dönemindeki ortalamaya göre yüzde 89 gerileyerek 10,9 milimetre oldu. Eyaletin hidroloji dairesi, Hunan'ın büyük bölümünde önemli yağışların yaşanmayacağı ve Dongting Gölü'ndeki su seviyesinin düşmeye devam edeceği tahmininde bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Hunan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in En Büyük İkinci Tatlı Su Gölündeki Su Seviyesi Rekor Düzeye Geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in En Büyük İkinci Tatlı Su Gölündeki Su Seviyesi Rekor Düzeye Geriledi - Son Dakika
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