Yeni Hava Kargo Hattı Çin'in Changsha Kenti ile Etiyopya'nın Başkenti Addis Ababa'yı Birbirine Bağlıyor

CHANGSHA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'nın gümrük yetkilileri, Changsha ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı bağlayan yeni bir uluslararası hava kargo hattında seferlerin Çarşamba günü başladığını bildirdi. Hunan ile Afrika arasında bir ilk olan ve Boeing 777 kargo uçağıyla haftada iki kez sefer düzenlenecek yeni hava kargo hattı Ethiopian Airlines tarafından işletiliyor. Changsha Huanghua Havalimanı yönetimine göre kargo hattının açılması, havalimanının uluslararası hat ağını daha da zenginleştirecek ve Hunan ile Afrika arasında bir köprü oluşturacak. Havalimanı, bu yıl altı uluslararası hava kargo hattını ilk kez veya yeniden açtı.