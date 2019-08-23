Son Dakika Haberleri: Changuu Adası'nın en eski sakinleri: Dev kaplumbağalar
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Changuu Adası'nın en eski sakinleri: Dev kaplumbağalar

1 saat önce

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyısındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'ın Changuu Adası dev kaplumbağalarıyla dikkati çekiyor.

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyısındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'ın Changuu Adası dev kaplumbağalarıyla dikkati çekiyor.

Tekne ve ahşap kayıklarla ulaşılan ve Zanzibar'a yaklaşık 6 kilometre mesafede olan adada, yaşları 100 ila 200 arasındaki dev kaplumbağalara turistler büyük ilgi gösteriyor. Kaplumbağaları ziyaretçiler elleriyle besliyor.

Türkiye'de üniversite öğrenimi gören Zanzibarlı Abid Ömer Abid, turistlerin adada turkuaz renkli, tertemiz okyanusta yüzdüklerini söyledi.

Son birkaç yıldır Türkiye'den de ziyaretçilerin geldiğini belirten Abid, turistlerin adaya özellikle 200 yaşına yaklaşan dev kaplumbağaları görmek için geldiğini kaydetti.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Sami Aydınlık, hayran kaldığı adaya kayıkla yaklaşık 40 dakikada ulaştıklarını dile getirerek, "İlk defa 140 yaşında dev kaplumbağa gördüm. Bizim için unutulmaz bir hatıra olacak." dedi.

Tanzanya, Zanzibar, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:20 Kaynak: AA
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