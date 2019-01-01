Son Dakika Haberleri: Chaos Walking Filmi

Chaos Walking Filmi

1 saat önce

Chaos Walking filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Chaos Walking filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan 'Yeni Dünya'nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen 'Yeni Dünya', 'Noise' adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs ile herkes birbirinin düşüncelerinden parçaları görebilmektedir. Bu virüs pek çok kişiyi getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklemiştir. Ancak günün birinde Todd çok önemli bir keşif yapar; Viola isimli bir genç kızla karşılaşır. Viola'nın yanında virüs etkisiz hale gelmektedir. Bu birbirleri ile pek de alakası olmayan ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler. Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevrede kaçmaya ve saklanmaya çalışan Todd ve Viola, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğreneceklerdir.


Yönetmen: Doug Liman
Senaryo: Patrick Ness, Andrew Gottlieb
Oyuncular: Tom Holland, Daisy Ridley, Cynthia Erivo, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Demián Bichir, Ray McKinnon, David Oyelowo, Kurt Sutter, Óscar Jaenada, Mylène Dinh-Robic, Vincent Leclerc , Olunike Adeliyi, Harrison Osterfield, Claudia Besso, Tara Nicodemo, Tyrone Benskin, Maxwell McCabe-Lokos, Isabelle Giroux, Dave Campbell, Don Jordan, Michael Dyson, Marc Assiniwi, Yannick Lupien, Kevork Igidbashian, Marc Primeau, Kumbu-Ki-Lutete Lord Ted Mabika, Kevin Woodhouse
Filmin Türü: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Chaos Walking
Yapımcı Firma: Bron Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 01.03.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Tom Holland, Yönetmen, Sinema
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