Chaos Walking Filmi

Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan 'Yeni Dünya'nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen 'Yeni Dünya', 'Noise' adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs ile herkes birbirinin düşüncelerinden parçaları görebilmektedir. Bu virüs pek çok kişiyi getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklemiştir. Ancak günün birinde Todd çok önemli bir keşif yapar; Viola isimli bir genç kızla karşılaşır. Viola'nın yanında virüs etkisiz hale gelmektedir. Bu birbirleri ile pek de alakası olmayan ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler. Tüm düşüncelerin duyulduğu, tüm hareketlerin görüldüğü bu çevrede kaçmaya ve saklanmaya çalışan Todd ve Viola, geride bıraktıkları hayatları ve yeni dünyaları hakkında birçok gerçeği öğreneceklerdir. Yönetmen:
Doug LimanSenaryo:
Patrick Ness, Andrew GottliebOyuncular: Tom Holland
, Daisy Ridley, Cynthia Erivo, Mads Mikkelsen, Nick Jonas, Demián Bichir, Ray McKinnon, David Oyelowo
, Kurt Sutter, Óscar Jaenada, Mylène Dinh-Robic, Vincent Leclerc , Olunike Adeliyi, Harrison Osterfield, Claudia Besso, Tara Nicodemo, Tyrone Benskin, Maxwell McCabe-Lokos, Isabelle Giroux, Dave Campbell, Don Jordan
, Michael Dyson, Marc Assiniwi, Yannick Lupien, Kevork Igidbashian, Marc Primeau, Kumbu-Ki-Lutete Lord Ted
Mabika, Kevin WoodhouseFilmin Türü:
Bilim KurguOrijinal Adı:
Chaos WalkingYapımcı Firma:
Bron StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
01.03.2019Chaos Walking Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.