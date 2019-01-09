Son Dakika Haberleri: Chaparrastique Yanardağı El Salvador Halkını Huzursuz Etti

Chaparrastique Yanardağı El Salvador Halkını Huzursuz Etti

41 dakika önce

- Chaparrastique Yanardağı El Salvador halkını huzursuz ettiSAN SALVADOR - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da halk yeniden harekete geçen Chaparrastique Yanardağı'nın püskürttüğü gaz ve lav yüzünden huzursuz.

- Chaparrastique Yanardağı El Salvador halkını huzursuz etti

SAN SALVADOR - Orta Amerika ülkesi El Salvador'da halk yeniden harekete geçen Chaparrastique Yanardağı'nın püskürttüğü gaz ve lav yüzünden huzursuz.
El Salvador'un başkenti San Salvador'un 145 kilometre doğusunda bulunan Chaparrastique Yanardağı bir süredir yeniden hareket halinde. Çok sayıda Salvadorlu yanardağın artan aktivitesi konusunda endişe duyuyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, daha çok gaz salmaya başlayan yanardağın eteklerinde yaşayan insanlar volkandan kül gelmeye devam ettiğini söyledi. Bölgede yaşayan Juan Cruz, "Yanardağdan gelen külleri bizzat gözlerimle gördüm. Etraf kükürt kokuyordu" açıklamasında bulundu.
Chaparrastique Yanardağı 2013'te harekete geçti o zamandan beri ise hala aktif. Çevre Bakanlığı'mda Yanardağ Uzmanı olarak çalışan Demetrio Escobar, "Bildiğiniz üzere Aralık 2013'e harekete geçen ve 5 kilometre yüksekliğe kadar gaz ve kül püskürten Chaparrastique Yanardağı ülkenin en aktif yanardağıdır. Yanardağ bugüne kadar hala aktiftir" dedi.
Çevre Bakanlığı ve yerel makamlar dağın etrafındaki alanlar için sarı alarm verdi. Yetkililer insanlardan dikkatli olmalarını ve bir patlama durumunda resmi talimatları izlemelerini istedi.
Başkent San Salvador'un 145 kilometre doğusunda bulunan Chaparrastique Yanardağı, daha önce 1976 yılında patlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

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