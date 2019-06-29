Chape, Kolombiya'yı Sunuyor Ve Trajedi Sırasında Desteği Hatırlıyor
1 saat önce
Chapecoense, Kolombiya ekibine trajedileri sırasında verdikleri destek için bir hatıra tişörtünü verir.
Chapecoense
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06
, Kolombiya
ekibine trajedileri sırasında verdikleri destek için bir hatıra tişörtünü verir.
Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder, Hollanda'da gözaltına alındı
Arjantin-Venezuela maçına kuş damga vurdu!
Onyekuru sürprizi! Kararını verdi
PUBG'ye güncelleme geldi! İşte yeni silah ve araçlar