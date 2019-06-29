Son Dakika Haberleri: Chape, Kolombiya'yı Sunuyor Ve Trajedi Sırasında Desteği Hatırlıyor
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Chape, Kolombiya'yı Sunuyor Ve Trajedi Sırasında Desteği Hatırlıyor

1 saat önce

Chapecoense, Kolombiya ekibine trajedileri sırasında verdikleri destek için bir hatıra tişörtünü verir.

Chapecoense, Kolombiya ekibine trajedileri sırasında verdikleri destek için bir hatıra tişörtünü verir.
Chape, Kolombiya'yı Sunuyor Ve Trajedi Sırasında Desteği Hatırlıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06 
Chapecoense, Kolombiya, Spor
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