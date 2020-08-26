Chapeliere: "Gelecek seneki TransAnatolia'yı dört gözle bekliyorum" - Son Dakika

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid'de 10. yıl heyecanı sona erdi. 7 gün ve 2880 kilometrelik yarışta, 44 otomobil, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde şampiyonları İstanbul'da belli oldu. Red Bull sporcusu Camille Chapeliere de gelecek sene TransAnatolia'da yarışmak istediğini söyledi.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid'de 10. yıl heyecanı noktalandı. 44 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 aracın 2880 kilometrelik yarışında şampiyonlar da İstanbul'da belirlendi. İstanbul'dan Bolu'ya, oradan Haymana'ya geçen ardından da rotasını Karadağ'a kırıp sonrasında aynı yoldan geri dönen TransAnatolia'da motosiklet kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Camille Chapeliere, performansından mutlu olduğunu dile getirdi.

CHAPELİERE: "ZORLU VE HARİKA ETAPLARDAN GEÇTİK"

Kariyerinin ilk Ralli Raid'ini TransAnatolia'da koşan Chapeliere, "Benim için büyük bir heyecan ve tecrübeydi. Bir ilki Türkiye gibi güzel bir ülkede yaşadım. Tam da gelmeden önce izlediğim videolarda olduğu gibi harika görüntülerin olduğu zorlu etaplardan geçtik. Kayalık bölümler zorlu ama düz ve kuru yerlerde ise oldukça hızlı olabildiğiniz bir ralliydi. Amacım bitiş çizgisine olabilecek en iyi sonuçla gelmekti. Bunu başardım. Gelecek sene TransAnatolia'da yarışmayı dört gözle bekliyorum. Bu ilk adımdı. Red Bull sporcusu olarak dünyanın en iyi ralli raid sürücülerinden biri olacağıma inanıyorum" diye konuştu.

(İHA)