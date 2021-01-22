'Chapo için adalet' eylemi - Son Dakika

'Chapo için adalet' eylemi

22.01.2021 14:49

'Chapo için adalet' eylemi Bodrum'da geçen hafta kamyonetin altında kalarak ağır şekilde yaralanan ve tedavisi devam eden "Chapo" isimli köpek için hayvan severler basın açıklaması yaptı.

'Chapo için adalet' eylemi

MUĞLA - Bodrum'da geçen hafta kamyonetin altında kalarak ağır şekilde yaralanan ve tedavisi devam eden "Chapo" isimli köpek için hayvan severler basın açıklaması yaptı.

Geçen hafta Konacık Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanan olayda 11 aylık "Chapo" isimli köpek kamyonetin altında kalarak yaralanmış, köpeğin sahipleri kamyonet sürücüsünün köpeği yaralı halde olay yerinde bırakıp gittiğini öne sürerek tepki göstermişti. Konuyu her iki taraf da yargıya taşımıştı. Kamyonet sürücüsü de kendisinin de bir hayvan sever olduğunu ifade edip, köpeğin kamyonetin altında kalarak yaralandığını görmediğini ifade etmiş, ayrıca "Chapo" isimli köpeğin 20 yaşındaki kızını ısırarak yaraladığını dile getirerek köpeği başıboş bıraktıkları gerekçesiyle aile hakkında zabıta ve emniyete şikayette bulunmuştu.

Olayla ilgili bugün hayvan severler "Chapo İçin Adalet" diyerek basın açıklaması yaptı. Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi yanında toplanan hayvan severler köpeğin fotoğrafları ve üzerinde "Hayvan öldürmeye teşebbüs eşittir cinayete teşebbüs", "Onları can sayan yasa yok ama biz varız", "Chapo için adalet" yazılı dövizler taşıdı. Hayvan severler adına basın açıklamasını Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu adına Yonca Süner okudu. Süner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, hayvan hakları alanında çalışan örgütler ve bireysel hayvan korumacılar olarak, bugün burada, hayvana karşı işlenen bir suç için toplandık. Henüz 11 aylık olan Chapo, evinin önünden geçen başka bir köpeği gördüğünde heyecanlanarak bahçe kapısını iterek açtı ve yanlarına gitti. Amacı onlara zarar vermek değildi, zaten öyle olsaydı durum çok farklı olurdu ve bugün farklı bir duruma üzülüyor olurduk. O henüz bir çocuktu ve tek istediği oyun oynamaktı. Her köpeğin yapacağı gibi, gördüğü bir köpeğin yanına gitti sadece. Bunun üzerine köpeğini dolaştıran kişinin çağırdığı annesi kamyoneti ile geldi ve evine geri dönmeye çalışan Chapo'yu korna çalarak, takip ederek sıkıştırdı ve evinin önünde kasten ve bilerek ezdi. Bununla da yetinmeyerek, geri gelip yeniden ezdi. ve yeniden ezdi. Tam 3 kez üstünden geçti. Chapo evinin kapısının önünde yığılıp kalmış can çekişiyordu fakat o kişi, kılını kıpırdatmadan aracının içinde dakikalarca kızıyla birlikte öylece durup izledi. ve ardından zabıtayı, polisi, trafik polisine kadar her yeri arayarak köpeğe ceza kestirmeye çalıştı. Emniyete giderek şikayette bulundu. 'Saldırıya uğradı' diyerek aldırdığı raporda kızının sol bacağında neden kaynaklandığı belli olmayan sadece çizik var. ve hiç vicdanları sızlamadan bunlarla da yetinmeyerek basına da 'pitbull vahşeti' diye haber yaptırıyorlar. Oysa Chapo pittbul değil olsa da bu onu öldürme teşebbüsünü haklı gösteremez. Şimdi size soruyoruz; ona zarar verecek durumda olmayan bir hayvanı, öldürmeye teşebbüs eden kişi hayvan sever midir? Bir hayvanı bilerek ve isteyerek 3 kez ezen bir kişi normal bir ruh halinde midir? Bir hayvanı bilerek 3 kez ezen bir kişinin bakım ve himayesindeki hayvan da acaba güvende midir? Chapo hala ölüm kalım savaşı veriyor. Organ kayıpları var ve durumu ciddi. Onun bu hale gelmesine bilerek, isteyerek sebep olan kişi kendini haklı göstermek için verdiği ifadesinde ise köpeği görmeyerek ezdiğini söyledi. Oysa ki kamera kayıtları dakika dakika tüm olan biteni, olayların nasıl yaşandığını gözler önüne koyuyor. Gerçeğin böylesine çarpıtılmasından ötürü utanç duyuyoruz. İşte bu yüzden bizler adalet yerini bulana kadar Chapo için haykırmaya devam edeceğiz."

"İnşallah ayaklanacak"

Köpeğin sahibi Seçil Yılmaz ise hayvanın son durumu hakkında bilgi vererek şöyle dedi:

"Son durumu iyi değil. Muhtemelen organ kayıpları mevcut. Ayağı sakat kaldı, bacağı sakat kaldı. Yumurtalıklar komple gitti. Şu anda hala yaşam savaşı devam ediyor. Biz de iyi haberler bekliyoruz. Gerçekten çok kötü durumda. İnanılmaz çaba sarf ettiler, İzmir'den 2 tane operatör geldi ve yapay kemik takıldı, vidalamalar yapıldı. Herkesin duasına ihtiyacımız var. İnşallah ayaklanacak."

'Chapo için adalet' eylemi
'Chapo için adalet' eylemi
'Chapo için adalet' eylemi
'Chapo için adalet' eylemi

Kamyonet, Bodrum, Adalet, Köpek, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Chapo için adalet' eylemi - Son Dakika


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