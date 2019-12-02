Son Dakika Haberleri: Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı
Son Dakika Dünya Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı - Son Dakika Dünya

Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı

6 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor. AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu eski Belçika Başbakanı Charles Michel'e devretti. View on euronews

Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı

Charles Michel, Avrupa Birliği, Donald Tusk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57 
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