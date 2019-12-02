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Charles Michel AB Konseyi Başkanlığı'nı Donald Tusk'tan devraldı
6 saat önce
Avrupa Birliği'nin (AB) en üst kurumlarında görev değişimi yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57
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