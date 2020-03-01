Charles Michel: "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Charles Michel: 'Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz' - Son Dakika

Charles Michel: "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz" dedi.

Charles Michel:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz" dedi.


Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine yaşanan hareketlilik sürerken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Michel açıklamasında, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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