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Charles Michel: "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz"
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin mülteci çıkışını serbest bırakması üzerine, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz" dedi.
Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine yaşanan hareketlilik sürerken, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Michel açıklamasında, "Avrupa sınırlarını korumak için Yunanistan'ı destekliyoruz. Durumu daha yakından gözlemlemek için Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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