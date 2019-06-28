Charli'nin Melekleri Filmi

Charlie'nin Melekleri birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını konu ediyor. Elizabeth Banks
'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki film
de meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart
, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin
, Emmy ve Altın Küre
ödüllü Patrick Stewart
, Jonathan Tucker
, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou
, To All the Boys I’ve Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor. Yönetmen:
Elizabeth BanksSenaryo:
Elizabeth Banks, David Auburn
, Jay Basu, Semi Chellas, Craig MazinOyuncular:
Naomi Scott, Elizabeth Banks, Luis Gerardo Méndez , Jonathan Tucker, Noah Centineo, Kristen Stewart, Sam Claflin, Djimon Hounsou, Patrick Stewart, Chris Pang , Nat Faxon
, Ella Balinska, Samantha Hunter Ogan, Robert Maaser, Sarah Bennani, Livia Matthes, Frank Ferruccio, Daniele Rizzo, Peter Sikorski, Batur Belirdi, Murali PerumalFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Charlie's AngelsYapımcı Firma:
2.0 EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
22.11.2019Charli'nin Melekleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.