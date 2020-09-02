Charlie Hebdo davası başlıyor - Son Dakika

Paris'te 5 yıl önce yaşanan Charlie Hebdo saldırının ardından 14 şüphelinin davası bugün başlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Charlie Hebdo dergisine 7 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Charlie Hebdo saldırısının ardından Hyper Cacher adlı süpermarkete 9 Ocak 2015 tarihinde bir başka saldırı düzenlenmiş ve 5 kişi daha öldürülmüştü. Fransa'da birlik hareketlerinin başlamasına neden olan saldırılardan 5 yıl sonra her iki saldırının planlanmasına yardım ve yataklık etmek, saldırganlara silah temin etmek ve örgüte lojistik destek sağlamak suçlamaları ile 14 kişinin yargılaması bugün başlıyor.

Duruşmada neler olacak?

Şüphelilerden yalnızca 11'inin hakim karşısına çıkacağı duruşmaya saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da yer aldığı 200 kişi katılacak. Kayıp 3 kişi duruşmaya katılmadan yargılanacak. Kaybolan 3 şüphelinin Suriye ya da Irak'a kaçtığı düşünülüyor. Öte yandan kayıp şüphelilerin DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava operasyonlarında öldürüldüğü iddia ediliyor.

Duruşmada yetkili hakimin Mart ayında yaptığı açıklamada, "Fransa'da yaşanan karantina sürecinde, duruşmaya partileri, görgü tanıklarını ve uzmanları gerekli sağlık koşulları çerçevesinde bir araya getirmeyi imkansız hale getiriyor" demesinin ardından duruşma, korona virüs salgını nedeniyle 4 aya yakın bir süredir erteleniyordu.

2015 yılında neler yaşanmıştı?

Saldırgan Cherif and Said Kouachi kardeşler, 7 Ocak'ta Charlie Hebdo dergisinin Rue Nicolas-Appert'e bulunan ofisine saldırı düzenlemişti. Saldırıda olaylara neden olarak gösterilen karikatürist Charb olarak tanınan Stephane Charbonnier ve 4 karikatürist hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından kaçan kardeşler, saldırıdan 2 gün sonra düzenlenen operasyonla öldürülmüştü. Daha sonra Paris'in Porte de Vincennes bölgesinde Yahudi marketi Hyper Cacher'a Amedy Coulibaly tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırı öncesinde bir polis memurunu öldüren Coulibaly, market içerisinde esir aldığı 4 kişiyi daha katletmişti. Coulibaly, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. - PARİS