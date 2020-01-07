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Charlie Hebdo saldırısında ölenler anıldı; Beş yıl önce Fransa'yı yasa boğan saldırıda ne olmuştu?
6 saat önce
Fransa’nın başkenti Paris’te beş yıl önce mizah dergisi Charlie Hebdo’yu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Charlie Hebdo saldırısında ne olmuştu?
Fransa'nın başkenti Paris'te, beş yıl önce mizah dergisi Charlie Hebdo'yu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birçok yetkili, dergi binasının önüne çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:46
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