Charlie Hebdo saldırısında ölenler anıldı; Beş yıl önce Fransa'yı yasa boğan saldırıda ne olmuştu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Charlie Hebdo saldırısında ölenler anıldı; Beş yıl önce Fransa'yı yasa boğan saldırıda ne olmuştu? - Son Dakika Dünya

Charlie Hebdo saldırısında ölenler anıldı; Beş yıl önce Fransa'yı yasa boğan saldırıda ne olmuştu?

6 saat önce

Fransa’nın başkenti Paris’te beş yıl önce mizah dergisi Charlie Hebdo’yu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Charlie Hebdo saldırısında ne olmuştu?

Charlie Hebdo saldırısında ölenler anıldı; Beş yıl önce Fransa'yı yasa boğan saldırıda ne olmuştu?, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, beş yıl önce mizah dergisi Charlie Hebdo'yu hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.


Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile birçok yetkili, dergi binasının önüne çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Charlie Hebdo, Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:46 
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