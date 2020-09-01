Charlie Hebdo: Tartışma yaratan Muhammed Peygamber karikatürleri yeniden yayımladı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini, dergiyi hedef alan 2015 yılındaki saldırıya ilişkin davadan bir gün önce tekrar yayımlama kararı aldı.

Derginin yayın yönetmeni Laurent "Riss" Sourisseau, son sayıda kaleme aldığı başyazıda, "Asla diz çökmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

7 Ocak 2015'te silahlı saldırganlar Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasını basmış ve 12 kişiyi öldürmüştü. Cezayir asıllı Cherif ve Said Kouachi kardeşler tarafından düzenlenen saldırıyı El Kaide üstlenmişti. Örgüt, derginin Muhammed Peygamber karikatürlerini yayımlamasının "intikamının alındığını" duyurmuştu.

Charlie Hebdo'nun olaydan sonraki ilk sayısının kapağında da Muhammed Peygamber'in tasviri yer almıştı.

'Yeniden yayımlamak için doğru zaman'

Charlie Hebdo'nun son sayısının kapağında, 2005'te Danimarka'daki Jyllands-Posten gazetesinde yer verilen ve 2006'da Charlie Hebdo tarafından tekrar basılan 12 karikatür yer alıyor.

Kapağın merkezinde ise 2015'teki saldırıda yaşamını yitiren ve Cabu olarak tanınan karikatürist Jean Cabut'un Muhammed Peygamber tasviri var. Derginin son sayısının manşetinde, "Hepsi bunun için" yazıyor.

Derginin editör ekibi, katliama ilişkin davanın duruşmasından hemen önce karikatürleri yeniden yayımlamak için "doğru zaman" olduğunu savundu:

"2015'teki saldırıdan sonra sık sık Muhammed Peygamber'in diğer karikatürlerini de yayımlamamız talep edildi. Bunu yapmama nedenimiz yasak olması değildi, ki yasa bunu yapmamıza izin veriyor. Bunu yapmak için iyi bir gerekçemiz olmalıydı, anlamlı ve bazı konuları tartışmaya açacak bir gerekçe…"

Derginin ofisini hedef alan saldırının ardından, Charlie Hebdo'nun yayın çizgisi de tartışmalardan nasibini aldı. Kimileri derginin yapmaya çalıştığının ifade özgürlüğünün önünü açmak olduğunu savunurken, kimileri derginin "çizgiyi aştığı" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, katliamı lanetlemek için kullanılan #JeSuisCharlie (Ben Charlie'yim) sloganı, Fransa'da ve tüm dünyada kabul görerek katliama tepkinin ortak sloganı haline geldi.