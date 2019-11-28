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Charlie'nin Melekleri

6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Noah Centineo, Djimon Hounsou, Sam Claflin ve Patrick Stewart'ın başrollerinde yer aldığı "Charlie'nin Melekleri" izleyici ile buluşacak.

Elizabeth Banks'in yönetmenliğini üstlendiği, 1976 yapımı popüler dizinin yeni bir sinema uyarlaması olan Charlie'nin Melekleri; uluslararası güvenlik birimi için çalışan yetenekli ajanların yeni hikayesini anlatıyor.

Geniş bir senaryo ekibi tarafından kaleme alınan ve önemli bir kısmı İstanbul'da geçen hikayede; "Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın hayat verdiği karakterler, uluslararası boyuttaki güvenlik ve soruşturma bürosu gizemli "Charles Townsend" için çalışıyorlar. Artık gezegenin dört bir yanında en zorlu görevleri üstlenen, dünyanın en zeki, en cesur ve en iyi eğitilmiş kadınlarından oluşan Melek takımları ve her takımın ayrı bir Bosley'si vardır."

Charlie'nin Melekleri

Charlie nin Melekleri, Kristen Stewart, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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