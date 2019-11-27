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Charlie'nin Melekleri, gala gösteriminde

6 saat önce

ABD'li oyuncu Elizabeth Banks'in yönetmenliğini üstlendiği Charlie'nin Melekleri, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Charlie'nin Melekleri, gala gösteriminde, System.String[]

ABD'li oyuncu Elizabeth Banks'in yönetmenliğini üstlendiği Charlie'nin Melekleri, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Macera, komedi ve aksiyon türündeki filmin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını işleyen yapımda, BAFTA ve Cesar ödüllü ABD'li oyuncu Kristen Stewart ile İngiliz oyuncular Ella Balinska ve Naomi Scott başrolü paylaşıyor.

Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart'ın da rol aldığı filmde ayrıca Jonathan Tucker, Sam Claflin, Djimon Hounsou, Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de rol aldı.

Bir bölümü İstanbul'da Tarihi Yarımada'da çekilen filmin ekibinde çok sayıda Türk de yer alıyor.

1976 yapımı popüler dizinin yeni bir sinema uyarlaması olarak beyaz perdeye uyarlanan yapım 29 Kasım'da vizyona girecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Charlie nin Melekleri, Elizabeth Banks, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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