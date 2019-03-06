Charlie Winston 7 Mart'ta Babylon'da

Müzisyen bir aile içerisinde Suffolk'ta büyüyen Charlie Winston, büyüdüğü çevre içerisinde bir araya geldiği farklı müzisyenler, orkestralar ve tiyatroculardan da beslenerek kariyerinin başında Tox Baxter ile çalmaya başladı ve bir süre sonra "Charlie Winston and the Oxymorons" ismiyle sahne aldı. 2007 yılında çıkış albümü "Make Way"in de prodüktörlüğünü yapan Peter Gabriel ile Avrupa turnesine çıkarak ismini daha geniş bir kitleye duyurmayı başardı. İngiliz sokak sanatçısı ve ozan imajıyla da dikkat çeken Charlie Winston, 2009 yılında yayımladığı "Hobo" ile Fransa listelerinin başında uzun süre yer edindi. Kendi ülkesinin dışındaki dinleyicilere de ulaşabilen ve ilk uluslararası albümünü yayımlayan Winston, Avrupalı sanatçıların ödüllendirildiği "European Border Breakers Awards"ta, 2010 yılında "Avrupa'daki En İyi İngiliz Sanatçısı" kategorisinde ödül aldı.2015 yılında yayımladığı "Curio City" sonrasında yapım süreci 3 yıl süren albümü "Square 1"; "başlangıç noktası"na dönüşü, daha basit, daha saf bir zamanın köklerini ve yaratıcılığın özgürlüğünü getiren özü hatırlamayı anlatıyor. Kişisel, sosyal ve küresel konuları ele aldığı son albümü, Winston'ın farkındalık açısından etki alanı en geniş albümlerinden.