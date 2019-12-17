Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum - Son Dakika Dünya

Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum

6 saat önce

Ünlü oyuncu, annesinin babasını kendisini savunmak için vurarak öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmadığını söyledi.

Charlize Theron: Annemin babamı öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmıyorum, System.String[]

Ünlü oyuncu Charlize Theron, annesinin babasını kendisini savunmak için vurarak öldürmesi hakkında konuşmaktan utanmadığını söyledi.

Alkolik babası, arkasında eşi ve kızının saklandığı kapıya ateş ettiğinde ünlü oyuncu 15 yaşındaydı.

ABD merkezli radyo kanalı NPR'a konuşan Theron, "Kurşunlardan hiçbiri bize isabet etmedi ki bu bir mucizeydi. Annem kendisini savunmak için bu tehdide son verdi" dedi.

Theron, "Bu konu hakkında konuşmaktan utanmıyorum, çünkü bu tür olayları ne kadar çok konuşursak yalnız olmadığımızı da o kadar çok fark ediyoruz" diye konuştu.

Charlize Theron, Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarındaki bir çiftlikte annesi Gerda ve babası Charles ile büyüdü.

Babasını "çok hasta bir adamdı" şeklinde tanımlayan Theron, alkolik bir bireyle yaşamanın da "oldukça çaresizlik hissettiren bir durum" olduğunu söyledi.

Theron olay gecesini anlatırken, babasının eve silahla geldiğinde yürüyemeyecek kadar sarhoş olduğunu söyledi:

"Annemle birlikte benim odamda kapıya doğru yaslanmıştık çünkü içeri girmek için zorluyordu. İkimiz de içeri girmesin diye kapının arkasından ittiriyorduk.

"Bir adım geri çekildi ve kapıya üç el ateş etti. Annem de kendisini savundu."

Gerda Theron, meşru müdafaa hakkını kullandığı gerekçesiyle ceza almadı.





'Kendimi çok suçladım'

Oscar ödüllü yıldız, kendisini evindeki seçmelere davet eden bir film yönetmeninin cinsel tacizde bulunması hakkında da konuştu.

Evden ayrılmadan önce kendisine rızası dışında dokunarak tacizde bulunan yönetmeninden özür dilediğini de söyleyen Theron, bu konuda kendine çok kızdığını belirtti.

"Kendimi çok suçladım… doğru şeyleri söylemediğim, ona 'defol git' demediğim ve böyle durumlarda yapacağımıza inandığımız şeyleri yapmadığım için."

Kadınlara sadece fiziksel saldırının zarar vermediğini söyleyen Theron, "Günlük dil kullanımı, dokunuşlar ya da işini kaybetme tehdidi kadınlara psikolojik olarak zarar veriyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Charlize Theron, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:05 
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