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Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar - Son Dakika

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

04.08.2021 11:45
Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar, System.String[]

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDIKısa süre önce 46 yaşına giren Oscar ödüllü Theron, iki kızıyla birlikte yatın güvertesinden denize atladığı anlarda çekilen videoyu Instagram sayfasında paylaştı.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar
ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Kısa süre önce 46 yaşına giren Oscar ödüllü Theron, iki kızıyla birlikte yatın güvertesinden denize atladığı anlarda çekilen videoyu Instagram sayfasında paylaştı. Theron'un bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

EL ELE DENİZE ATLADILAR

Theron, videoda iki kızıyla birlikte görülüyor. Yatın üst güvertesinde kızları 9 yaşındaki Jackson ve beş yaşındaki August ile el ele tutuşmuş şekilde görülüyor Theron. Sonra da onlarla birlikte metrelerde yüksekten mavi sulara atlıyor. Charlize Theron, paylaşımında nerede tatil yaptıklarını belirtmedi. Güzel yıldızın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

İLK EVLATLIĞI JACKSON

Son ilişkisini Sean Penn ile yaşayan ama bir süre sonra yolunu ayıran Charlize Theron, iki evlatlık çocuğunu yalnız başına büyütüyor. Theron şu anda 9 yaşında olan Jackson'ı 2012 yılında evlat edinmişti. O dönemde 36 yaşında olan Theron, uzun süredir nişanlı olduğu Stuart Townsend ile de yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından da kendi çocuğunu dünyaya getirme fikrini rafa kaldırdığını açıklamıştı güzel oyuncu.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar
SIRA DIŞI DURUM

Charlize Theron, ikinci evlatlığı olan August'u ise 2015 yılında ailesine kattı. Altı aylık bir bekleme sürecinin ardından kızına kavuşan Theron, sonunda amacına ulaşmıştı. Charlize Theron'ın büyük çocuğu Jackson'a dair sıra dışı bir durumda söz konusu. Theron, Jackson adını verdiği çocuğunu evlat edindiğinde, miniğin bir erkek olduğu duyurulmuştu. Fakat Theron'un da daha sonra açıkladığı üzere durum ilerleyen dönemlerde biraz değişti.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar
"KARARINA SAYGI DUYARIM"

Theron bir dönem oğlu Jackson'a kız çocuğu kıyafetleri giydirmekle eleştiriliyordu. Ama gerçek sonradan onun açıklamasıyla anlaşıldı. Theron o sırada üç yaşında olan Jackson'ın kendisine gelip "Ben erkek değilim" dediğini anlattı. Güzel oyuncu, Jackson'ın bu kararına saygı duyduğunu da ifade etti.  İki çocuğunun da doğduğunda kendi öz benliklerini taşıdığını ve dünyanın neresinde büyürse büyüsünler ne olmak istediklerini kendi iradeleriyle belirleyeceklerini belirten Theron bir röportajında "Bu benim karar verebileceğim bir şey değil" şeklinde konuştu. Güzel oyuncu "Şimdi dünyalar güzeli iki kızım var" sözleriyle de konuyu fazla uzatmadan toparlamıştı.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

15 YAŞINDAYKEN HAYATININ TRAVMASINI  YAŞADI

Güney Afrika doğumlu Charlize Theron, sinema dünyasının 'film gibi' yaşam öyküsüne sahip ünlülerinden biri. Özellikle de Monster (Cani) filmiyle Oscar kazandığında onun bu hayat öyküsü basının manşetlerine daha fazla çıkmıştı. Basın, Theron'un henüz 15 yaşındayken atlattığı kabus gecesine dair ayrıntıları ele geçirmişti. Annesinin, onlara zulüm eden babasını öldürüşüne tanık olan Charlize Theron'un ana dilinde yazılmış olan kayıtlar, tam 20 sayfadan oluşuyordu.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar
NEFSİ MÜDAFA

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 21 Haziran 1991 tarihinde yaşanan korkunç geceyi gösteren kayıtlarda, sarhoş babanın kızı Charlize ile annesi Gerda'yı tehdit etmesi, kapı kilitlerine, hatta yatak odası kapısına ateş etmesi ve anne Gerda'nın sonunda kocasını öldürmesi, ayrıntılı olarak yer alıyordu. Olay sonunda kendisini ve kızını kurtarmak için nefsi müdafaada bulunduğu için Gerda Theron'a dava açılmamıştı.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

POLİS İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Charlize Theron'un polis kayıtlarına geçen ifadesi de o dönemde basına yansımıştı. Hayatının en büyük travmasını şöyle anlatmıştı Theron: "Evimizin anahtarını bulamadığımız için annemle birlikte Cloveredene'de oturan halama gittik. Onda da bir anahtar var. O (babasını kastediyor) aileden bazı kimselerle mutfakta oturuyordu, alkol alıyorlardı. Annem anahtarı aldığında, babamın ona nasıl küfrettiğini duydum."

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

O GECEYİ ANLATMIŞTI

"Evimize geri döndük. Annem bütün kapıları kilitledi. Yatmak için geceliklerimizi giydik. Birden telefon çaldı. Annem "Açma" dedi. Ama telefonun sesi bir türlü susmak bilmiyordu. Sonunda ahizeyi kaldırdım. Babamdı. Ailesini doğru düzgün selamlamadım diye bana küfrediyordu. Öfkeyle annemi sordu. Ona, annem hakkında böyle konuşmamasını söyledim. Küfredip telefonu kapattı."

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

'ÇOK KORKUYORDUM'

"Çok korkuyordum. Annem de beni sakinleştiriyordu. Birden sokak kapısı yumruklanmaya başladı. "Bu babam" diye bağırdım. Annem beni yatağa götürdü. Ona benim uyuduğumu söyleyecekti. Annem mutfağa gitti. Babamın "Neden kapıyı bana açık bırakmadınız" diye bağırdığını duydum. Bağırıp çağırmaya ve hiç duymadığım şekilde küfretmeye başladı."  Annem, "Beni korkutuyorsun" diye bağırdı. Babam da "Eğer kapıyı açmazsan, seni vururum" diye bağırdı. Derken annemin koridora geri döndüğünü ve bir çekmeceyi açtığını duydum. O an bir silah sesi duydum. Annem benim yanıma odaya daldı. Derken ikinci silah sesini duyduk."

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

O GÖRÜNTÜYÜ HİÇ UNUTAMADI

"Şimdi artık oda kapısının önündeydi. Kapıyı kırmaya çalışıyordu. Üçüncü kez silah sesi duyuldu. Kurşun kapıdan geçip, odadaki camdan çıktı. Babam "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırıyordu. Sonra silah sesleri duydum, ne kadar bilmiyorum. Annem kendini kaybetmişcesine bağırıyordu. Koridora koştum, amcam Danie oradaydı. Annem sürekli bağırıyordu: "Charlize, onu vurdum. Onu vurdum..." O zaman babamı gördüm, yerde yatıyordu, her yer kan içindeydi."

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar
BÖYLE KEŞFEDİLDİ

Charlize Theron'un sinemaya başlama öyküsü de ilginç. Henüz 6 yaşındayken bale dersleri almaya başlayan Theron, 16 yaşında da modellik yapmaya başladı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle baleye veda eden Theron, şansını sinemada denemek için Los Angeles'a gitti. Charlize Theron'a annesi bir miktar para ve tek gidişlik bilet verdi. Haftalar geçmesine rağmen oyuncu ya da manken olabilmek için bir yol bulamayan Theron, hesabında kalan son parayı çekmek için bankaya gitti. Çeki kabul etmeyen veznedarla kavga ederken menajer John Crosby'nin dikkatini çekti. Crosby; Theron'a oyuncu olup olmadığını sordu. Theron ise "Değilim ama olmak istiyorum" yanıtını verince oyunculuk kapılarını araladı.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar
NİŞANLANIP AYRILDILAR

Monster (Cani) filmindeki performansıyla 2003 yılında en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülünü kazandı. Sinemadaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti Theron. Her ne kadar bu konuda gizliliğe önem verse de yine de meraklı bakışları üzerine çekmekten kurtulamadı. Theron şu ana kadar en uzun ilişkisini Stuart Townsend ile yaşadı. 2001 ile 2011 arasında birlikte olan çift, nişanlıydı ancak evlenmeden yollarını ayırdılar.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

SEAN PENN AŞKI DA UZUN SÜRMEDİ

Theron, daha sonra Sean Penn ile sürpriz bir ilişki yaşadı. Katıldıkları etkinliklerde bütün dikkatleri üzerlerinde toplayan ikili birbirlerine öyle yakıştırıldı ki herkes sürpriz bir evlilik ve nişan haberi bekledi. Ama beklenen olmadı, Theron ve Penn yollarını ayırdı. Theron'un adı iki yıl önce Brad Pitt ile birlikte anılsa da bu konuda da herhangi bir gelişme olmadı.

Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar

Charlize Theron, Sean Penn, Instagram, Silah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Charlize Theron ve çocukları denizle böyle buluştu: Metrelerce yüksekten atladılar - Son Dakika Magazin


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