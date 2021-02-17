Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi

Olay görüntüleri sosyal medyada yer alınca İngiliz ekibi Charlton'dan kovulan İngiliz futbolcu Madelene Wright, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aylık 33 sterlin yaklaşık 300 lira karşılığında müstehcen fotoğraf ve videolarını takipçilerinin beğenisine sunan 22 yaşındaki futbolcu, Sevgililer Günü için kişisel Instagram hesabından banyoda verdiği çıplak pozu paylaştı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI TAKIMDAN KOVULMUŞTU

Madelene Wright, katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler ile araç sürerken içki içtiği anların ortaya çıkması sonucu Charlton Athletic'ten kovulmuştu.

ARALIK AYINDAN BERİ KULÜPSÜZ

Şimdilerde Dubai'de yaşayan Wright, olayın yaşandığı Aralık ayından beri bir kulüple anlaşma sağlayamadı.