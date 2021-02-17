Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi - Son Dakika

Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi

17.02.2021 20:07
Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi, System.String[]

İngiliz ekibi Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü'nünü banyoda verdiği çıplak pozla kutladı. Wright, katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler ile araç sürerken içki içtiği anların ortaya çıkması sonucu Charlton Athletic'ten kovulmuştu.

Olay görüntüleri sosyal medyada yer alınca İngiliz ekibi Charlton'dan kovulan İngiliz futbolcu Madelene Wright, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aylık 33 sterlin yaklaşık 300 lira karşılığında müstehcen fotoğraf ve videolarını takipçilerinin beğenisine sunan 22 yaşındaki futbolcu, Sevgililer Günü için kişisel Instagram hesabından banyoda verdiği çıplak pozu paylaştı.

Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi

SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI TAKIMDAN KOVULMUŞTU

Madelene Wright, katıldığı bir partide balondan uyuşturucu çektiği görüntüler ile araç sürerken içki içtiği anların ortaya çıkması sonucu Charlton Athletic'ten kovulmuştu.

Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi

ARALIK AYINDAN BERİ KULÜPSÜZ

Şimdilerde Dubai'de yaşayan Wright, olayın yaşandığı Aralık ayından beri bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi
Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi

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Son Dakika Spor Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi - Son Dakika Spor


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