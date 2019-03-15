Son Dakika Haberleri: Chassis Brakes International, 8 Mart’ı kutladı

Chassis Brakes International, 8 Mart’ı kutladı

1 saat önce

Chassis Brakes International, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Birleşmiş Milletlerin dahil olduğu, çalışan gönüllülüğü girişimi IMPACT2030'un Bölgesel Sesi Arzu Pınar Demirel'i kadın çalışanları ile buluşturdu.

Chassis Brakes International, 8 Mart’ı kutladı, System.String[]
Chassis Brakes International, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Birleşmiş Milletlerin dahil olduğu, çalışan gönüllülüğü girişimi IMPACT2030'un Bölgesel Sesi Arzu Pınar Demirel'i kadın çalışanları ile buluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35 

Pınar, Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi
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