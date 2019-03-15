Chassis Brakes International, 8 Mart’ı kutladı
1 saat önce
Chassis Brakes International, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Birleşmiş Milletlerin dahil olduğu, çalışan gönüllülüğü girişimi IMPACT2030'un Bölgesel Sesi Arzu Pınar Demirel'i kadın çalışanları ile buluşturdu.
Chassis Brakes International, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Birleşmiş Milletlerin dahil olduğu, çalışan gönüllülüğü girişimi IMPACT2030'un Bölgesel Sesi Arzu Pınar Demirel'i kadın çalışanları ile buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35
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