Chassis Brakes International, ilk 500’e girdi
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan '2018 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:53
'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, İstanbul Sanayi Odası
(İSO) tarafından açıklanan '2018 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.
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