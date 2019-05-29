Son Dakika Haberleri: Chassis Brakes International, ilk 500’e girdi
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Chassis Brakes International, ilk 500’e girdi

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan '2018 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.

Chassis Brakes International, ilk 500’e girdi, System.String[]
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan '2018 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:53 
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi
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