Chassis Brakes International, Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu
36 dakika önce
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, geleceğimiz olan öğrenciler hemen her platformda bir araya gelmeye devam ediyor.
Türkiye
'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, geleceğimiz olan öğrenciler hemen her platformda bir araya gelmeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14
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