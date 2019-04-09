Son Dakika Haberleri: Chassis Brakes International, Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu

Chassis Brakes International, Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu

36 dakika önce

Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, geleceğimiz olan öğrenciler hemen her platformda bir araya gelmeye devam ediyor.

Chassis Brakes International, Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu, System.String[]
Türkiye'nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, geleceğimiz olan öğrenciler hemen her platformda bir araya gelmeye devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:14 

Türkiye, Ekonomi
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