CHATTOGRAM, 27 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeşli balıkçılar 65 günlük aradan sonra Pazartesi günü Bengal Körfezi'nin kıyı bölgelerinde yeniden balık avlamaya başladı. Güneydoğudaki Chattogram bölgesinde en büyük deniz balıkçılığı merkezlerinden biri olan Patharghata, bol miktarda Hilsa balığının avlanmasıyla, alıcı ve satıcılarla dolup taştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Bangladeş'te Balıkçılık Sezonu Bereketli Başladı - Son Dakika

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