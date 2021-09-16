Üye Girişi
ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ - Son Dakika

ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

16.09.2021 09:50

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 2017'den beri 22 avukatın terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek suçlarından yargılandığı dava dosyası mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 2017'den beri 22 avukatın terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek suçlarından yargılandığı dava dosyası mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderildi. Ayrıca Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar avukat Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik, başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz getirildi. Duruşmada çok sayıda izleyici bulundu. Ayrıca Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve İspanya'dan duruşmayı takip etmek üzere gelen çok sayıda avukat hazır bulundu.

DELİL VE BELGE YOK

Selçuk Kozağaçlı Bana ceza veremezsiniz, bunlar ceza almam için yeterli değil derim, gerisi sizin takdir hakkınızdır. Ama bu dosyada takdir hakkınız yok. Bu dosyada 8 senedir takdir hakkınızı kullanabileceğiniz bir delil ve belge yok dedi.

Barkın Timtik tahliye talebinde bulunmayacağını şimdiye kadar hukuki kararlar alınmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamlılığa karar verdi. Dava dosyası mütalaası hazırlanmak için savcılığa gönderildi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Selçuk Kozağaçlı'nın terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 16,5 ila 30 yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Diğer sanıkların da benzer suçlardan cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen DHKP-C'nin avukatlık yapılanması davasında yargılanan 18 sanıktan 14'ünün hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmış, diğer sanıklar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır Gökten hakkındaki kararlar ise bozulmuştu.

Kararda, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Barkın Timtik hakkında İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütü üyeliğinden açılan başka bir dava daha olduğu, bunların birleştirilerek delillerin bir arada değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Selçuk Kozağaçlı hakkında ise İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütü yönetmek suçundan dava bulunduğu kaydedilen kararda, Her 2 davanın birleştirilip sanığın eyleminin terör örgütünü yönetmek vasfını taşıyıp taşımadığı, eylemler arasında fiili ve hukuki kesinti bulunup bulunmadığı saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayininde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir ifadesine yer verilmişti

Kararda, silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan sanık Ezgi Çakır Gökten'in eylemlerinin örgüte yardım suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında hata yapılmasının bozma nedeni sayıldığı belirtilmişti. Yargıtay kararında, cezaevinde yaptığı açlık grevi sırasında hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölümüne ilişkin nüfus kaydının araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği yazılmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi de, Yargıtay'ın kararı doğrultusunda 2 sanığın dosyasını İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ
ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Barkın Timtik, İstanbul, Selçuk, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü 10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor 10:24 Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten işlem görüyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var 10:12 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var
Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı 10:06 Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu 09:53 Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı 09:45 Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor 08:20 Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 23:16 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

Son Dakika Haberleri
10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
10:36 Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı
10:20 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim
10:11 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var
10:05 Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı
10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
09:53 Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu
09:50 Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor
09:44 Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı
09:44 Liverpool ve Milan arasındaki maç, izleyenleri büyüledi
Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti         
10:39
Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı         
10:36
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu         
10:08
Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli         
10:01
Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor         
09:51
Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi         
09:11
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 10:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: ÇHD DAVASI DOSYASI MÜTALAASINI HAZIRLAMASI İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement