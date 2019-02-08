Check-up, Araç Arızası ve Kaza Risklerini En Aza İndiriyor

Profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araçların en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetlerinin araç arızası ve kaza risklerini en aza indirdiğini açıkladı.

Profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, araçların en önemli noktalarının kontrolünü kapsayan check-up hizmetlerinin araç arızası ve kaza risklerini en aza indirdiğini açıkladı.



Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, lastikler, farlar, amortisör, egzoz, fren sistemi, sıvılar (motor yağı, antifriz, cam suyu, akü suyu), klima, ön düzen, silecekler, fren hidroliği ve akünün kontrolü gibi check-up hizmetlerinin araç arızası ve kaza risklerini en aza indirdiğini açıkladı. Ayrıca; aracın daha etkili çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olduğu kaydedildi.



Araç check-up'ı özellikle kış aylarında büyük önem taşıyor



Yapılan bilgilendirmede; yeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da aracı oluşturan parçaların da bir ömrü olduğu belirtilirken, araç üretiminde kullanılan orijinal parçalar zamanla etkisini yitirdiği, bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her aracın özellikle kış aylarında düzenli kontrol ve bakıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.



Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa, aracın vereceği tepkilerden de bir sorun olduğu anlaşılabileceği gibi beklenmedik arıza ve kaza riski oldukça yüksek olduğunun altı çizildi.



Şirket, Türkiye'nin 46 ilinde 140'dan fazla servis noktasıyla hizmeti verdiklerini bu check-up hizmetini müşterilerine ücretsiz sunduklarını duyurdu. - İSTANBUL

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