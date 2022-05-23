Check Up Nedir? Paketleri Nelerdir?

Check Up Neleri Kapsar?

Erken teşhis, başta kanser olmak üzere diğer hastalıkların tedavisi sırasında Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Göz, Jinekoloji, Üroloji, Ağız sağlığı gibi uzman Doktor muayenesi check up kapsamındadır.

Check Up Nasıl Yapılır?

Check up içeriği her bireyin yaşına ve cinsiyetine göre değişen kontrol programları standart olarak belirli tahlil ve radyoloji görüntü çekimlerinin sırası ile yapılıp doktoru ile sonuçların değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Check Up Ne Kadar Sürer?

Check up yapılan tahlil ve tetkiklere göre genellikle bir gün içinde sonuçlandırılır. Bazı tahliller iki gün içinde sonuçlanabilir.

Check Up Neden Yaptırmalısınız?

Sağlık sorunu olmayanlar için yaş, genetik miras, çevresel faktörler ve risk göz önünde bulundurularak, olası hastalıkları önlemek veya mevcut rahatsızlıkları teşhis ve tedavi etmek için periyodik olarak tarama olarak sağlık kontrolü yapılmalıdır.

Alerji Testi

Vücudun bilinen bir maddeye alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini belirlemek alerji testi için yapılır. Alerji testi, kan testleri, cilt testleri veya eliminasyon diyeti şeklinde olmakla birlikte yetişkinlere ve her yaştan çocuğa uygulanabilir.

Alerji Testleri Neden Yapılır?

Vücudun bilinen bir maddeye alerjik reaksiyon gösterip göstermediğini belirlemek için alerji testi yapılmaktadır. Toz akarları, küf, polen, evcil hayvan kepeği, böcek ısırıkları, gıda ve ilaç alerjileri için farklı testler de uygulanabilir.

Alerji Testi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Alerji testi öncesi, dikkate alınması gereken ilaç ve alışkanlıkların bırakılma ihtiyacı vardır. Açlık veya tokluk alerji testini etkilemeyen bir unsurdur.

Alerji Testi Ne Zaman Yapılır?

Alerji testi, kan örneklerinden ve ciltte alerji damlaları kullanılarak yapılabilir. Her iki test de doğumdan itibaren her yaşa güvenle uygulanabilir.

Alerji Testi Fiyatları

Devlet hastanelerinde alerji testi fiyatları reçeteye göre değişse de özel hastanelerdeki kadar pahalı değildir.

Cinsel Yolla Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve vücut sıvılarının meni, tükürük gibi karışması sonucu bulaşıcı hastalık yayılabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel yolla bazen de meni, kan, vajinal salgılar gibi başka yollarla bulaşan bir hastalık grubudur ve toplumda görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu hastalıklar bazen enfekte anneden bebeğine hamilelik veya doğum sırasında, bazen de kan ürünleri veya iğneler yoluyla geçebilir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Birçok hastalık cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapsamına girer.Ağırlıklı olarak HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C bu kapsamdadır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Vajinal akıntı: Belirli zamanlarda vajinal kaşıntı tüm kadınlar için normaldir, fakat uzun süre devamı tehlikelidir.

İdrar yaparken yanma ve sürekli tuvalete gitme isteği

İshal ve mide bulantısı

Aşırı terleme cinsel yolla bulaşan hastalıklar sırasında belirtiler kapsamına girer.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Bu tür bulaşıcı hastalıklardan korunma yolu çok azdır. Bu hastalıklar eşinizi veya cinsel partnerinizi en az sizin kadar etkiler. Tedavi edilmeyen hastalıklar birçok komplikasyona neden olabilir. Bu nedenle bu hastalığa sahip olduğunuzda eşinizle birlikte en kısa zamanda bir dermatoloji uzmanına görünmeniz veya en kısa zamanda doktora durumu bildirmeniz gerekir.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavileri Nelerdir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, etken maddeler için uygun ilaçlar (antibiyotikler, antiviraller, antiparaziterler) ile tedavi edilebilir.