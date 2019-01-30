Son Dakika Haberleri: Chedjou'dan 'Timsah' Çizimi

Chedjou'dan 'Timsah' Çizimi

2 saat önce

Bursaspor'un deneyimli stoperi Chedjou, saha dışında da çizim yeteneğini sergiledi.

Chedjou'dan 'Timsah' Çizimi, System.String[]


Bursaspor'un deneyimli stoperi Chedjou, saha dışında da çizim yeteneğini sergiledi. Chedjou, 'Timsah' çizimiyle tam not aldı.

Bursaspor'un sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Aurelien Chedjou, futbolculuğunun dışında çizimde de yeteneğini konuşturdu. Sosyal medya üzerinden Passolig'in yaptığı yarışma için çizim yapan Chedjou, Bursaspor'un da simgesi haline gelen 'Timsah'ı kağıda döktü. Başarılı bir şekilde 'Timsah' çizimi yapan Chedjou'ya sosyal medya üzerinden de taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Chedjou, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma ise, "Çizimime kaç puan?" notuyla duyurdu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:07 Kaynak: DHA

Başakşehir, Bursaspor, Spor
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