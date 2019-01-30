Son Dakika Haberleri: Chedjou'dan 'Timsah' Çizimi

Chedjou'dan 'Timsah' Çizimi

28 dakika önce

Bursaspor'un başarılı savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, sosyal medya hesabından paylaştığı timsah çizimi ile tam not aldı.

Chedjou'dan 'Timsah' Çizimi, System.String[]
Bursaspor'un başarılı savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, sosyal medya hesabından paylaştığı timsah çizimi ile tam not aldı.

Yeşil-beyazlı takımın sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Aurelien Chedjou, saha dışında yeteneği ile kendini konuşturdu. Passolig'in yaptığı yaraşma için çizim yapan Chedjou, timsahı kağıda döktü. Tecrübeli savunmacı sosyal medya hesabından, 'Çizimime kaç puan?' paylaşımı yaptı. Kamerunlu futbolcunun bu hareketi taraftarlar tarafından da takdir edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Spor
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