Chelsea 2-2 Arsenal (Maç Özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Chelsea 2-2 Arsenal (Maç Özeti) - Son Dakika Spor

Chelsea 2-2 Arsenal (Maç Özeti)

1 saat önce

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Chelsea, orta sıralarda yer alan Arsenal'i ağırladı.

Chelsea 2-2 Arsenal (Maç Özeti), System.String[]

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Chelsea, orta sıralarda yer alan Arsenal'i ağırladı.


Karşılaşmaya iyi başlayan Chelsea, 28. dakikada penaltıdan Jorginho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.


İkinci devrede Arsenal, 63. dakikada Gabriel Martinelli'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Chelsea'nin 84. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada, Arsenal, 87. dakikada Hector Bellerin ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.


Arsenal'de Mesut Özil, ilk 11'de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı. David Luiz ise 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Arsenal'i 10 kişi bıraktı.


Bu sonuçla Chelsea puanını 40'a, Arsenal ise 30'a çıkardı.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Stamford Bridge, Chelsea, Arsenal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Victor Moses, Inter için İtalya'da sağlık kontrolünden geçecek
Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 03:48:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Chelsea 2-2 Arsenal (Maç Özeti) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]