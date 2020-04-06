Chelsea 3-0 Brighton Maç Özeti
20 dakika önce
2018-19 Premier Lig sezonunda Brighton ile karşı karşıya gelen Chelsea; Olivier Giroud, Eden Hazard ve Ruben Loftus-Cheek'in golleri ile rakibini 3-0 mağlup etti.
2018-19 Premier Lig sezonunda Brighton ile karşı karşıya gelen Chelsea; Olivier Giroud, Eden Hazard ve Ruben Loftus-Cheek'in golleri ile rakibini 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
Son Dakika Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi