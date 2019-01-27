Son Dakika Haberleri: Chelsea 3 Golle Tur Atladı

Chelsea 3 Golle Tur Atladı

44 dakika önce

İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, sahasında Sheffield Wednesday'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

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İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea, sahasında Sheffield Wednesday'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 4. turunda Premier Lig takımı Chelsea, Championship ekibi Sheffield Wednesday'i Stamford Bridge Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 83. dakikalarda Willian, 64. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı ve 5. tura kaldı.

Bu arada Arjantinli golcü futbolcu Gonzalo Higuain, Sheffield Wednesday karşılaşmasında Chelsea formasını ilk kez giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:41 Kaynak: AA

Stamford Bridge, İngiltere, Chelsea, Spor
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