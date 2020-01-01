Chelsea, 96,6 milyon sterlin kaybetti

96,6 milyon sterlin, yani 114 milyon euro… Chelsea kulübü, dün kulüp başkanının açıkladığı verilere göre 2018-2019 sezonunda 96,6 milyon sterlin gelir/gider açığı verdi.

Premier League’de son olarak 2017’de şampiyon olan ve 2018’de ilk dörtte yer alamadığı için geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan Chelsea, önemli bir miktar zarar etti.

2017-2018 sezonunda 443,4 milyon sterlin gelir açıklayan Londra kulübü, 2018-2019 sezonunda gelirlerini iki milyon sterlin kadar, 446,7 milyon sterline çıkardı. Bu mütevazi artış, giderleri artan Maviler’in zarar etmesini doğal olarak engelleyemedi. Zira Chelsea, 2018-2019 sezonu başlarken birçok ismi, önemli miktarlarda bonservis bedelleri ödeyerek transfer etmişti.

Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Matteo Kovacic ve Jorginho’nun yüksek transfer bedelleri, menajerler Antonio Conte’nin 2018 yazında ve Maurizio Sarri’nin 2019 yazında takımın başından tazminat ödenerek gönderilmesi; Chelsea’nin giderlerini arttırmıştı.

Şampiyonlar Ligi için doğru yolda

Chelsea Başkanı Bruce Buck, kulübün resmî sitesinden yaptığı açıklamada, “Son sezonlarda gelirlerin sürekli büyümesi ve ihtiyatlı finansal yönetim, kulübün UEFA Finansal Fair-Play (FFP) kriterlerine saygı göstererek spora önemli yatırımlar yapmasını sağladı.” ifadelerini kullandı. 2011'den bu yana yürürlükte olan FFP kuralları, Avrupa kulüplerinin üç yıl boyunca 30 milyon euro’luk kümülatif kayıp eşiğini aşamamasını gerektiriyor.

Buck, “Bu durum, kulübün 2018-2019 sezonunda yeni bir Avrupa Ligi zaferine ulaşmasına ve Avrupa’nın tepesine dönmesine katkıda bulundu. Gelecek yıllarda finansal olarak sürdürülebilirlik sağlanarak tıpkı saha içinde olduğu gibi saha dışındaki başarılar devam edecek.” diyerek, kulübün her ne kadar son sezonda zarar etse de finansal açıdan doğru yolda olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Chelsea, Premier League’de 20 maç geride kalmışken dördüncü sırada yer alıyor ve bu pozisyon, kulübün gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’nde yer alması için yeterli. Maviler ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde gruptan ikinci olarak çıktı ve son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşti.