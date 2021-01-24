Chelsea, Abraham'ın golleriyle Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Luton Town'ı 3-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 4. tur maçında Premier Lig ekibi Chelsea, Championship takımlarından Luton Town'ı Stamford Bridge Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 11. ve 17. dakikalarda Tammy Abraham'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Luton Town, 30. dakikada Jordan Clark'ın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede oyunu kontrolü altında tutan Chelsea'de bir kez daha sahneye çıkan Abraham, 74. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparken, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında başrolü oynadı.

Chelsea, 5. turda bir diğer Championship ekibi Barnsley ile karşılaşacak.