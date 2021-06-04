Chelsea, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yeni sözleşme imzaladı.

Chelsea Kulübü, 47 yaşındaki Tuchel'in gelecek sezon sonu bitecek kontratının 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ülkesinde Mainz 05 ve Borussia Dortmund ile Fransa'da Paris Saint-Germain'i (PSG) çalıştıran Tuchel, ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti.

Tuchel yönetiminde geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan "Maviler", Premier Lig'i ise 4. sırada tamamlamıştı.

Öte yandan 2019-2020 sezonunda da PSG'yi Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan Tuchel, farklı takımlarla üst üste iki sezon "Devler Ligi" finali gören ilk teknik direktör olmuştu.