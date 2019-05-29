Chelsea: Bakü'ye Giden Yol
48 dakika önce
Chelsea, Bakü'deki Arsenal'le yüzleşmeye hazırlanırken, finale olan yolculuğumuza tekrar bakın. Chelsea, Eintracht Frankfurt, SK Slavia Prague ve FC Dynamo Kyiv'in beğenilerini aştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Chelsea, Bakü'deki Arsenal'le yüzleşmeye hazırlanırken, finale olan yolculuğumuza tekrar bakın. Chelsea, Eintracht Frankfurt, SK Slavia Prague ve FC Dynamo Kyiv'in beğenilerini aştı.
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