Son Dakika Haberleri: Chelsea: Bakü'ye Giden Yol
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Chelsea: Bakü'ye Giden Yol

48 dakika önce

Chelsea, Bakü'deki Arsenal'le yüzleşmeye hazırlanırken, finale olan yolculuğumuza tekrar bakın. Chelsea, Eintracht Frankfurt, SK Slavia Prague ve FC Dynamo Kyiv'in beğenilerini aştı.

Chelsea, Bakü'deki Arsenal'le yüzleşmeye hazırlanırken, finale olan yolculuğumuza tekrar bakın. Chelsea, Eintracht Frankfurt, SK Slavia Prague ve FC Dynamo Kyiv'in beğenilerini aştı.
Chelsea: Bakü'ye Giden Yol
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Eintracht Frankfurt, Arsenal, Chelsea, Bakü, Spor
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