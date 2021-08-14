Chelsea, başkent derbisinden üç puanla ayrıldı

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea'nin kulüp rekoru kırarak renklerine bağladığı eski futbolcusu Romelu Lukaku , bu maçta kadroda yer almadı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Marcos Alonso'nun şık frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 40. dakikada Christian Pulisic ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea , sahasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.

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