Son Dakika Haberleri: Chelsea Bir Puanı Uzatmalarda Kurtardı

Chelsea Bir Puanı Uzatmalarda Kurtardı

38 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

Chelsea Bir Puanı Uzatmalarda Kurtardı, System.String[]
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Wolverhampton'ı ağırladı.

Konuk takım, 56. dakikada Raul Jimenez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadele boyunca büyük oranda topa sahip olan Chelsea, buna rağmen net pozisyona girmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, aradığı golü 90+2. dakikada Eden Hazard ile buldu ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Chelsea, 57 puanla 6'ncı, Wolverhampton ise 44 puanla 7'nci sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Stamford Bridge, Chelsea, Spor
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