Son Dakika Haberleri: Chelsea C.palace'ı Tek Golle Geçti

Chelsea C.palace'ı Tek Golle Geçti

1 saat önce

Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Chelsea C.palace'ı Tek Golle Geçti, System.String[]
Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada David Luiz'in asistinde N'Golo Kante sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol bulamayan Maviler, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace ise 19 puanda kaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:16 Kaynak: İHA

Crystal Palace, Chelsea, Güncel
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