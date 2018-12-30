Chelsea C.palace'ı Tek Golle Geçti
1 saat önce
Chelsea, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.
Chelsea
, Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace
'ı 1-0 mağlup etti. Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 51. dakikada David Luiz
'in asistinde N'Golo Kante sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında başka gol bulamayan Maviler, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Maurizio Sarri'nin öğrencileri puanını 43'e çıkarırken, Crystal Palace ise 19 puanda kaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:16 Kaynak: İHA
Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti
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