Son Dakika Haberleri: Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme
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Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme

2 dakika önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme yeniledi.

Chelsea'den Loftus-Cheek'e yeni sözleşme, System.String[]
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek ile sözleşme yeniledi.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Chelsea'de geçen sezon ligde 24 maçta forma şansı bulan ve 6 gol atan Loftus-Cheek, şampiyonluğa ulaştıkları UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı.
İngiliz ekibi, hafta içinde eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:44 Kaynak: AA
Chelsea, Spor
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