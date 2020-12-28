Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı

28.12.2020 22:38
Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı, System.String[]

Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea, konuk ettiği Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı. Ligde oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden Maviler, zirve yarışından uzaklaştı.

Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sona erdi.

Maçta Chelsea'nin golü 34. dakikada Giroud'dan geldi. Aston Villa, bu gole 50. dakikada El-Ghazi'yle cevap verdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 26 yaptı. Geçtiğimiz gün Arsenal'e yenilen Londra ekibi, böylece ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan bıakmış oldu. Aston Villa ise 26 puanla Chelsea'nin bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ERTELENMESİ GÜNDEMDE

Chelsea, Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Manchester City'le karşılaşacak. City'deki koronavirüs vakaları nedeniyle bu maçın ertelenmesi gündemde. Aston Villa ise 17. haftada Manchester United deplasmanına gidecek.

Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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