Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı

Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sona erdi.

Maçta Chelsea'nin golü 34. dakikada Giroud'dan geldi. Aston Villa, bu gole 50. dakikada El-Ghazi'yle cevap verdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 26 yaptı. Geçtiğimiz gün Arsenal'e yenilen Londra ekibi, böylece ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan bıakmış oldu. Aston Villa ise 26 puanla Chelsea'nin bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ERTELENMESİ GÜNDEMDE

Chelsea, Premier Lig'in 17. haftasında sahasında Manchester City'le karşılaşacak. City'deki koronavirüs vakaları nedeniyle bu maçın ertelenmesi gündemde. Aston Villa ise 17. haftada Manchester United deplasmanına gidecek.