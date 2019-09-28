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Chelsea evinde iki golle kazandı

33 dakika önce

Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.

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Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.


İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta Chelsea, Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.


Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.

Stamford Bridge, Chelsea, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:26 
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