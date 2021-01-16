Chelsea, Fulham karşısında tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
Ligde oynadığı son 3 maçta galip gelemeyen Chelsea, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'ın konuğu oldu.
Mavi-beyazlı ekip, 78. dakikada Mason Mount'un golüyle karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.
Fulham'da Antonee Robinson, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Chelsea bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti, Fulham ise 12 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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