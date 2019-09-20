Chelsea, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı
1 saat önce
Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ülkenin en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterilen Hudson-Odoi, Chelsea formasıyla geçen sezon 24 maçta 5 kez ağları sarsmasının ardından İngiltere Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada görev almıştı.
Geçen sezonun sonlarına doğru aşil tendonundan sakatlanan genç futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:45
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