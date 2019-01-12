Son Dakika Haberleri: Chelsea İki Golle Kazandı

Chelsea İki Golle Kazandı

36 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-1 yendi.

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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-1 yendi.

Ligin 22. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United'ı konuk etti.


İlk yarıya hızlı başlayan Chelsea 9. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 40. dakikada Ciaran Clark'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 57. dakikada Willian'ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 47'e çıkaran Chelsea, 4. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 18 puanla 18'inci sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:55 Kaynak: AA

Stamford Bridge, Newcastle United FC, Chelsea, Spor
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