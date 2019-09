İngiltere Premier Ligi'nde haftanın maçında bu akşam Chelsea, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Maç öncesi paylaşımlara ise Trabzonspor'un yıldızları damga vurdu.



Karşılaşma öncesinde Kırmızılar, geçen sezon 7. haftada Stamford Bridge'de oynadıkları maçta 90. dakikada Sturridge'in attığı harika beraberlik golünü, "Stamford Bridge'ye yaptığımız son ziyarette... Ne vuruş ama" ifadeleri ile paylaştı.







